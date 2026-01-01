CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelirler artacak

Gelirler artacak

Fenerbahçe'de 2026 yılı içerisinde projelerde gelecek gelir netleşiyor.

Gelirler artacak

Fenerbahçe'de 2026 yılı içerisinde projelerde gelecek gelir netleşiyor. Emlak Konut'un Fenerbahçe'nin Kayışdağı arazisi için yaptığı ihalenin 2. oturumu tamamlandı. Sarı-lacivertli kulübün Ataşehir ve Kayışdağı'na yapılacak projelerden toplam 11.2 milyar lira (221 milyon euro) gelir elde etmesi bekleniyor. Ataşehir'den 8.28 milyar TL ve Kayışdağı'ndan da 2.96 milyar TL geleceği vurgulandı.

SPK'DAN ONAY GELDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin yüzde 400'lük bedelli sermaye artırımını önceki gün onayladı. Buna göre bedelli sermaye artırımı sonrası brütte gelir 10 milyar TL olurken, net gelirin de 9.97 milyar TL'ye ulaştığı belirlendi.

