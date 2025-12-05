Filip Kostic Benfica'ya

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Kostic'e Jose Mourinho talip oldu. Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde Portekizli menajerin vazgeçilmezlerinden biri olan yıldız isim için Benfica'nın devre arasında Juventus'a teklif yapacağı vurgulandı.
