CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Filip Kostic Benfica'ya

Filip Kostic Benfica'ya

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Kostic'e Jose Mourinho talip oldu. Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde Portekizli menajerin vazgeçilmezlerinden biri olan yıldız isim için Benfica'nın devre arasında Juventus'a teklif yapacağı vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Filip Kostic Benfica'ya
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Kostic'e Jose Mourinho talip oldu. Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde Portekizli menajerin vazgeçilmezlerinden biri olan yıldız isim için Benfica'nın devre arasında Juventus'a teklif yapacağı vurgulandı.
F.Bahçe'den Nunez bombası!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Son dakika! 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti! 55 bin mahkuma 3 yıl erken tahliye
O yıldızın G.Saray'a transferi için Osimhen referans!
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! 01:07
F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! 01:07
G.Saray'dan TFF'ye tepki! G.Saray'dan TFF'ye tepki! 01:07
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 01:07
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:07
Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! 01:07
Daha Eski
Alanyaspor Çorum'da turladı! Alanyaspor Çorum'da turladı! 01:07
Antalya Silifke'de turladı! Antalya Silifke'de turladı! 01:07
Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! 01:07
Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi 01:07
Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! 01:07
Gaziantep FK Yalova'da gruplara kalmayı başardı! Gaziantep FK Yalova'da gruplara kalmayı başardı! 01:07