Artık forma senin

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan Jhon Duran, sezona istediği gibi başlayamamış ve ardından Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Benfica maçında sakatlık yaşamıştı. 55 gün sahalardan uzak kalan Kolombiyalı oyuncu, bu süreçte 10 karşılaşmada forma giyemedi. Ancak ligdeki Beşiktaş derbisiyle birlikte formasına kavuşan 21 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda şans bulurken, attığı golle de Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de 3 puanı getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan Jhon Duran, sezona istediği gibi başlayamamış ve ardından Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Benfica maçında sakatlık yaşamıştı. 55 gün sahalardan uzak kalan Kolombiyalı oyuncu, bu süreçte 10 karşılaşmada forma giyemedi. Ancak ligdeki Beşiktaş derbisiyle birlikte formasına kavuşan 21 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda şans bulurken, attığı golle de Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de 3 puanı getirdi.

Duran'ı yavaş yavaş kadroya monte eden Tedesco, Galatasaray derbisinde de oyuncusunu yedek soyundurdu ancak 63'te En Nesyri'nin yerine oyuna aldı. Duran da attığı golle Fenerbahçe'ye 1 puan kazandırdı. Jhon Duran'ın bu performansından memnun olan İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir maçında formayı Kolombiyalıya verme kararı aldı. Öğrencisiyle görüşen Tedesco'nun "Artık forma senin" dediği ve bundan sonra 11'de Duran'ı oynatma kararı aldığı öğrenildi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
