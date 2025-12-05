CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 73 günde 3 kupa

73 günde 3 kupa

21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç'u 257 oyla geçerek Fenerbahçe'nin 34'üncü başkanı olan Sadettin Saran, koltuğa oturduğu günden bu yana üçüncü kez kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
73 günde 3 kupa

21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç'u 257 oyla geçerek Fenerbahçe'nin 34'üncü başkanı olan Sadettin Saran, koltuğa oturduğu günden bu yana üçüncü kez kupa sevinci yaşadı. İlk olarak Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı. Ardından Kadınlar Voleybolda Fenerbahçe Medicana Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak Sadettin Saran'a ikinci kupasını hediye etti. Fenerbahçe'nin 61 yaşındaki başkanı, son olarak ise kadınlar basketbolda da kupa sevinci yaşadı. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin'i farklı geçen sarı-kanaryalar 14'üncü kez kupanın sahibi olurken, Başkan Sadettin Saran da göreve geldiği 74 günde 3'üncü kupasını kazandı.

Saran'ın en büyük hayali ise sezon sonunda Süper Lig şampiyonluğu...

