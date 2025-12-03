Fenerbahçe’nin yedek kulübesi gücü zirvede! Tedesco Avrupa’da ilk 3’te

CANLI SKOR ANA SAYFA
Geniş kadro planlamasının meyvelerini toplayan Fenerbahçe, bu sezon oyuna sonradan giren futbolculardan aldığı skor katkısıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde de yedeklerin etkisiyle 1 puanı cebine koyarken Tedesco, Avrupa'nın "kulübeden en çok verim alan teknik direktörleri" listesinde ilk üçe girdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 09:58
Trendyol Süper Lig'de bu sezon geniş ve derin kadro yapılanmasının faydasını fazlasıyla gören Fenerbahçe, kritik anlarda oyuna sonradan giren oyuncularıyla sonuç almayı sürdürüyor.

Galatasaray derbisinde 1-0 geriye düşmesine rağmen Tedesco'nun kenardan getirdiği enerji maça damga vurdu. Levent Mercan'ın asistinde Jhon Duran'ın attığı golle sahadan 1 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, namağlup serisini korurken zirveyle farkın 4 puana çıkmasını engelledi.

KULÜBEDEN GELEN 8 GOL

Sabah'ta yer alan habere göre, ligde 14 maçta 31 gol atan Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren futbolcuların katkısı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin yedekleri şu ana dek 8 gole imza attı. Bu performans, Fenerbahçe'yi Avrupa'nın en verimli kulübelerinden biri haline getirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun doğru zamanlamayla yaptığı dokunuşlar, kıtanın dev liglerinde de karşılık buldu. Avrupa'nın 10 büyük ligi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Tedesco, Brighton'dan Fabian Hürzeler ve Lens'ten Patrice Bergues ile birlikte "yedek kulübesinden en çok verim alan üç teknik direktör" arasında gösterildi.

NÖBETÇİ GOLCÜ TALISCA ÖNDE

Fenerbahçe'nin kenardan gelen skor katkısında başı çeken isim Anderson Talisca oldu. Brezilyalı yıldız bu sezon yedekten gelip 3 gol kaydetti. Onu Jhon Duran (2) takip ederken En-Nesyri, Archie Brown ve Sebastian Szymanski birer golle katkı sağladı.

Asist tarafında ise Levent Mercan 2, Cenk Tosun 1 pasla ön plana çıktı. Tedesco'nun hamle gücü, Beşiktaş derbisinde de Jhon Duran'ın oyuna sonradan girip attığı golle 3 puanı getirmişti.

