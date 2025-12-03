Fenerbahçe’nin yedek kulübesi gücü zirvede! Tedesco Avrupa’da ilk 3’te

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun doğru zamanlamayla yaptığı dokunuşlar, kıtanın dev liglerinde de karşılık buldu. Avrupa'nın 10 büyük ligi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Tedesco, Brighton'dan Fabian Hürzeler ve Lens'ten Patrice Bergues ile birlikte "yedek kulübesinden en çok verim alan üç teknik direktör" arasında gösterildi.