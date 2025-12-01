CANLI SKOR ANA SAYFA
Talisca'dan derbi öncesi meydan okuma! "Buradan çıkış yok"

Talisca’dan derbi öncesi meydan okuma! “Buradan çıkış yok"

Fenerbahçe’nin yıldızı Anderson Talisca, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı sert ve iddialı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşım... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 13:22
Talisca’dan derbi öncesi meydan okuma! “Buradan çıkış yok"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesi nefesler tutulurken sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Anderson Talisca'dan büyük ses getiren bir paylaşım geldi.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı gönderide derbi atmosferine uygun, meydan okuyan ifadeler kullandı.

"BURADAN ÇIKIŞ YOK!"

Talisca paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Umutlarını geride bıraksınlar, karanlık çöküyor… Fırtına yaklaşıyor. Evime hoş geldin, cehennemime… Buradan çıkış yok. Burada merhamet yok!"

İŞTE O PAYLAŞIM

