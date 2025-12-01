Talisca’dan derbi öncesi meydan okuma! “Buradan çıkış yok"

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesi nefesler tutulurken sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Anderson Talisca'dan büyük ses getiren bir paylaşım geldi.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı gönderide derbi atmosferine uygun, meydan okuyan ifadeler kullandı.

"BURADAN ÇIKIŞ YOK!"

Talisca paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Umutlarını geride bıraksınlar, karanlık çöküyor… Fırtına yaklaşıyor. Evime hoş geldin, cehennemime… Buradan çıkış yok. Burada merhamet yok!"

İŞTE O PAYLAŞIM