404'üncü randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray bugün 404'üncü kez karşılaşacak. 17 Ocak 1909 sarı-kırmızılıların 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette şu ana kadar oynanan 403 mücadelenin 149'unu sarı-lacivertliler kazandı. 130 karşılaşmadan galip ayrılan taraf ise Galatasaray oldu. 124 maç beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray bugün 404'üncü kez karşılaşacak. 17 Ocak 1909 sarı-kırmızılıların 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette şu ana kadar oynanan 403 mücadelenin 149'unu sarı-lacivertliler kazandı. 130 karşılaşmadan galip ayrılan taraf ise Galatasaray oldu. 124 maç beraberlikle sonuçlandı.