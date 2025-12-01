CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 404'üncü randevu

404'üncü randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray bugün 404'üncü kez karşılaşacak. 17 Ocak 1909 sarı-kırmızılıların 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette şu ana kadar oynanan 403 mücadelenin 149'unu sarı-lacivertliler kazandı. 130 karşılaşmadan galip ayrılan taraf ise Galatasaray oldu. 124 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
404'üncü randevu
Fenerbahçe ile Galatasaray bugün 404'üncü kez karşılaşacak. 17 Ocak 1909 sarı-kırmızılıların 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette şu ana kadar oynanan 403 mücadelenin 149'unu sarı-lacivertliler kazandı. 130 karşılaşmadan galip ayrılan taraf ise Galatasaray oldu. 124 maç beraberlikle sonuçlandı.
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
İşte dev derbinin ilk 11'leri!
DİĞER
Beşiktaş'ın Karagümrük galibiyeti için olay yorum! "Çölde su bulmuş gibi"
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
F.Bahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!
Özbek derbiye gidecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:58
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:57
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:46
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:46
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! 00:31
Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! 00:31
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 00:31
Kartal deplasmanda galip! Kartal deplasmanda galip! 00:31
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon 00:31
Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi 00:31