Matador şov

Matador şov

Marco Asensio ikinci yarıda duble yaparak takımını zafere taşıdı. Jeneriklik bir gole imza atan, 1 de asist yapan 29 yaşındaki yıldız, son 5 maçta tam 7 gole katkı sundu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Matador şov

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint Germain'den renklerine kattığı Marco Asensio Süper Lig'de klasını göstermeye devam ediyor. İspanyol yıldız Rize deplasmanında da sahne aldı ve takımını zafere taşıyan isim oldu. İlk golü kaydederek geri dönüşün işaret fişeğini yakan Matador, ceza sahası dışından uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir gol attı.

İLK KEZ İKİ GOL BİRDEN ATTI

Fenerbahçe formasıyla ilk kez 1 maçta 2 kez ağları sallayan tecrübeli futbolcu, Archie Brown'a 5'inci golün asistini yaptı. Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor ağlarını sallayan Asensio, Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Gaziantep FK deplasmanında da asist yapmıştı. Son 5 maçta tam 7 gole katkı sunan İspanyol futbolcu Süper Lig'de toplamda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SAHAYA KARAKTER KOYDUK

Maçın kahramanı Asensio sahaya karakter koyduklarını söyledi. İspanyol yıldız, "Maçın başında çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık. Attığım ilk gol ve ikinci gol sonuna kadar inanmanın ürünüydü" şeklinde konuştu.

FOFANA'DAN BÜYÜK HATA

Çaykur Rizespor'un kalecisi Yahia Fofana, Fenerbahçe maçının ilk yarısında adeta devleşti. Tam 5 kurtarış yapan tecrübeli eldiven tribünlerden alkış aldı. 28 yaşındaki file bekçisi 55. dakikada ise yaptığı büyük hatayla takımının gol yemesine sebebiyet verdi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe taraftarları takımlarını takımını yalnız bırakmadı. Kendilerini ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ikinci yarıdaki gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.

BECAO SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin savunmacısı Rodrigo Becao uzun aradan sonra formasına kavuştu. Teknik direktör Domenico Tedesco 84. dakikada Oosterwolde'yi oyundan alırken, Brezilyalı oyuncuyu sahaya sürdü. Becao bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

