Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca! Samsunspor'dan izin istedi

Fenerbahçe yönetimi, devre arası transferi için kolları sıvadı. Orta saha ve kanada takviye yapmaya karar veren sarı-lacivertli takım, tanıdık bir ismi gündemine aldı: Anthony Musaba… Sezon başında Sheffield Wednesday'den bedelsiz geldiği Samsunspor'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı oyuncu radara girdi.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Domenico Tedesco'nun, hızı ve gücüyle ön plana çıkan 24 yaşındaki yıldızı çok beğendiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının, 'Şartlarına bir bakalım' dediği oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, maliyet araştırmasına başladı.