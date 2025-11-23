Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca! Samsunspor'dan izin istedi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe, tanıdık bir isme kancayı taktı. Sarı lacivertliler, Sheffield Wednesday'den bedelsiz Samsunspor'a gelen Anthony Musaba'yı gündemine aldı. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Fenerbahçe yönetimi, devre arası transferi için kolları sıvadı. Orta saha ve kanada takviye yapmaya karar veren sarı-lacivertli takım, tanıdık bir ismi gündemine aldı: Anthony Musaba… Sezon başında Sheffield Wednesday'den bedelsiz geldiği Samsunspor'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı oyuncu radara girdi.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Domenico Tedesco'nun, hızı ve gücüyle ön plana çıkan 24 yaşındaki yıldızı çok beğendiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının, 'Şartlarına bir bakalım' dediği oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, maliyet araştırmasına başladı.

SAMSUNSPOR'DAN KOLAYLIK İSTEDİ

Sarı-lacivertli kurmaylar, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Musaba'nın şartlarının uygun olması halinde ocak ayında bir hamlede bulunacak. Önce Samsunspor yönetimini ikna etmeye çalışacak Kanarya, ardından da 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla masaya oturacak.

F.Bahçe'nin önce kiralama teklifi yapacağı olumsuzluk durumunda bonservis önerisi sunacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Kariyerimde üst seviyelerdeki takımlarda oynamak isterim. Umarım Samsunspor hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı olur" diyerek transferinin önünün açılmasını talep etmişti.

