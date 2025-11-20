Marsilya’dan yakın takip

Fransız ekibi Marsilya, İsmail Yüksek'i yine yeniden mercek altına aldı. Mourinho sonrasında gösterdiği performansla tekrardan dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu için Fransız ekibinin ocak ayında teklif yapacağı belirtildi. İsmail'i daha önce bir başka Fransız temsilcisi Lyon da istemişti.
