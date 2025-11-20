Alvarez’e büyük tepki

Meksika, Torreon'daki hazırlık maçında Uruguay ile karşılaştı ve maç başladığı gibi 0-0 berabere bitti. Bu sonuç ve oynanan oyunun ardından Meksikalı taraftarlar başta teknik direktör Javier Aguirre olmak üzere kaleci Rangel ve forvet Raul Jimenez'e büyük tepki gösterdi. Tepkilerden Fenerbahçeli Edson Alvarez de nasibini aldı.
