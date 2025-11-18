CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Leon Goretzka kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'yı gündemine almıştı. Alman basını, hem Bayern Münih'in hem de tecrübeli futbolcunun kararını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 15:14
Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu Leon Goretzka, Almanya Milli Takımı'nın Slovakya'yı 6-0 yendiği maçta yıldız çok güçlü bir performans sergiledi ve Nagelsmann'ın ekibinin maçtaki 2. golünü Münih'ten takım arkadaşı Serge Gnabry'ye attığı nefis bir pasla hazırladı.

İtalyan gazetesi Leggo'nun haberine göre; Serie A'nın dev kulübü Juventus, Goretzka'yı kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan devi Ocak ayında Bayern Münih'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Gazetenin haberine göre Juventus Futbol Direktörü Damien Comolli, Bayern'in orta saha yıldızını "fırsat transferi" olarak görüyor. Bunun nedeni ise Leon Goretzka'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor olması.

Juventus'un ilgisine rağmen BILD'in haberine göre, Alman oyuncunun Bayern Münih'ten ocak ayında ayrılığı gündemde değil. Alman devi, 10 milyon euro teklif edilse bile oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

BILD'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Yağız Demirtaş'ın derlediği habere göre, Türkiye ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Ligimizde özellikle Fenerbahçe, Goretzka'ya ciddi ilgi gösteren kulüpler arasında yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekibin devre arası transferi üzerinde düşündüğü belirtiliyordu fakat transfer şu anda askıya alınmış durumda.

İŞTE O HABER

Talisca'dan çok konuşulacak Mourinho ve Tedesco açıklaması!
