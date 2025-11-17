CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barcelona Lewandowski planını belirledi! Fenerbahçe'ye giderse...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski için flaş bir gelişme yaşanıyor. İngiliz basını, yıldız ismin Barcelona'dan ayrılması durumunda Katalan ekibinin yeni 9 numarasının kim olacağını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 20:00
Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan ara transfer hareketliliği sürüyor. Forvet hattına takviye yapması beklenen sarı lacivertlilerin gündemine Robert Lewandowski gelmişti.

Barça'nın ise Polonyalı golcünün olası ayrılığı sonrası Bayern Münih forması giyen Harry Kane'i ilk tercih olarak belirlediği öğrenildi.

Guardian'da yer alan habere göre; İngiliz santrforun Bayern Münih ile olan sözleşmesinde 57 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin bulunduğu ancak bu maddenin yazın geçerli olacağı belirtildi.

Bu sezon 12 maçta görev alan Polonyalı golcü 7 kez fileleri havalandırdı.

