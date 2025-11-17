Barcelona Lewandowski planını belirledi! Fenerbahçe'ye giderse...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan ara transfer hareketliliği sürüyor. Forvet hattına takviye yapması beklenen sarı lacivertlilerin gündemine Robert Lewandowski gelmişti.

Barça'nın ise Polonyalı golcünün olası ayrılığı sonrası Bayern Münih forması giyen Harry Kane'i ilk tercih olarak belirlediği öğrenildi.

Guardian'da yer alan habere göre; İngiliz santrforun Bayern Münih ile olan sözleşmesinde 57 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin bulunduğu ancak bu maddenin yazın geçerli olacağı belirtildi.

Bu sezon 12 maçta görev alan Polonyalı golcü 7 kez fileleri havalandırdı.