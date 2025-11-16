CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de Tedesco'nun gelişiyle birlikte yedek kulübesine çekilen Szymanski için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Polonyalı oyuncu için Fransız ekibi devreye girdi.Sarı lacivertliler ise Szymanski'nin bonservis bedelini belirledi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 11:34 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 11:38
Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla taraftarın tepkisini çeken Sebastian Szymanski'nin Almanya'dan talipleri olduğu söyleniyordu.

Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

Polonyalı oyuncuya bir yeni talip daha çıktı. Fransız ekibi Olympique Lyon, oyuncuyla ciddi bir şekilde ilgileniyor.

Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

Fransız basınından Jeunes Footeux'un haberine göre, Lyon'un, Polonyalı yıldız için nabız yokladığı ve ilk temasların olumlu geçmesine rağmen sürecin zorlu ilerlediği belirtiliyor.

Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

Jeunes Footeux yaptığı haberde, Paulo Fonseca'nın bir numaralı transfer hedefi olarak Szymanski'yi işaret ettiğini öne sürdü.

Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe yönetiminin, 26 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 14 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Lyon'un mevcut mali yapısı bu rakama yanaşmaya elverişli görünmüyor. Bu nedenle taraflar arasında yeni bir finansal model üzerinde görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

Szymanski'nin bu sezon forma süresini zaman zaman kaybetmesi, transfer ihtimallerini artırsa da Fenerbahçe'nin satışta aceleci davranmayacağı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun sezon içi form durumuna ve Avrupa hedeflerine göre karar vermek istediği öğrenildi. Lyon cephesi ise Fonseca'nın ısrarı nedeniyle görüşmelerin kapısını tamamen kapatmış değil.

Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

Sebastian Szymanski Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 20 maça çıktı. Polonyalı ora saha bu maçlarda 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

