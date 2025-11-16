Fransızlar Szymanski'yi istiyor! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de Tedesco'nun gelişiyle birlikte yedek kulübesine çekilen Szymanski için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Polonyalı oyuncu için Fransız ekibi devreye girdi.Sarı lacivertliler ise Szymanski'nin bonservis bedelini belirledi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 11:34Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 11:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Jeunes Footeux yaptığı haberde, Paulo Fonseca'nın bir numaralı transfer hedefi olarak Szymanski'yi işaret ettiğini öne sürdü.
Fenerbahçe yönetiminin, 26 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 14 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Lyon'un mevcut mali yapısı bu rakama yanaşmaya elverişli görünmüyor. Bu nedenle taraflar arasında yeni bir finansal model üzerinde görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Szymanski'nin bu sezon forma süresini zaman zaman kaybetmesi, transfer ihtimallerini artırsa da Fenerbahçe'nin satışta aceleci davranmayacağı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun sezon içi form durumuna ve Avrupa hedeflerine göre karar vermek istediği öğrenildi. Lyon cephesi ise Fonseca'nın ısrarı nedeniyle görüşmelerin kapısını tamamen kapatmış değil.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.