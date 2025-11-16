CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Amrabat’ta iki engel var

Amrabat’ta iki engel var

Fenerbahçe'nin R.Betis'e kiraladığı ve 9 maçta görev yapan Amrabat, sergilediği istikrarlı görüntüyle İspanyolları ikna etti. İspanyol basınındaki haberlere göre; Sevilla ekibi, bonservisi istiyor ancak Fenerbahçe'nin 12 milyon euro talep etmesi ve Amrabat'ın yüksek maaşı engel gösteriliyor. Yine de R.Betis'in Devler Ligi'ne kalması halinde transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amrabat’ta iki engel var

Fenerbahçe'nin R.Betis'e kiraladığı ve 9 maçta görev yapan Amrabat, sergilediği istikrarlı görüntüyle İspanyolları ikna etti. İspanyol basınındaki haberlere göre; Sevilla ekibi, bonservisi istiyor ancak Fenerbahçe'nin 12 milyon euro talep etmesi ve Amrabat'ın yüksek maaşı engel gösteriliyor. Yine de R.Betis'in Devler Ligi'ne kalması halinde transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
Aslan'a bir Nijeryalı daha!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
G.Saray Arias için devrede!
F.Bahçe'den Belçikalı golcüye kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz-Ermenistan maçı detayları! Portekiz-Ermenistan maçı detayları! 07:45
Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar 07:23
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 01:17
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 01:17
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 01:17
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 01:17
Daha Eski
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 01:17
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 01:17
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:17
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 01:17
A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:17
G.Saray'a transferde büyük şok! G.Saray'a transferde büyük şok! 01:17