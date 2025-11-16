Amrabat’ta iki engel var

Fenerbahçe'nin R.Betis'e kiraladığı ve 9 maçta görev yapan Amrabat, sergilediği istikrarlı görüntüyle İspanyolları ikna etti. İspanyol basınındaki haberlere göre; Sevilla ekibi, bonservisi istiyor ancak Fenerbahçe'nin 12 milyon euro talep etmesi ve Amrabat'ın yüksek maaşı engel gösteriliyor. Yine de R.Betis'in Devler Ligi'ne kalması halinde transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
