Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı için videolu paylaşım!

Fenerbahçe, eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın sarı-lacivertli ekibin futbol akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladığını açıklamıştı. Fenerbahçe, Tuncay Şanlı için resmi sosyal medya hesabından bir de video paylaştı. Sarı-lacivertliler paylaşıma "Evine tekrar hoş geldin Tuncay Şanlı!" notunu düştü.

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe formasını 2002 ve 2007 yılları arasında giymişti.

İŞTE O PAYLAŞIM