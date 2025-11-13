Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı için videolu paylaşım!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, sarı-lacivertli ekibin futbol akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayarak yıllar sonra kulübe geri dönen Tuncay Şanlı için videolu bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 21:03
Fenerbahçe, eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın sarı-lacivertli ekibin futbol akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladığını açıklamıştı. Fenerbahçe, Tuncay Şanlı için resmi sosyal medya hesabından bir de video paylaştı. Sarı-lacivertliler paylaşıma "Evine tekrar hoş geldin Tuncay Şanlı!" notunu düştü.

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe formasını 2002 ve 2007 yılları arasında giymişti.

İŞTE O PAYLAŞIM

