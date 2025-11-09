Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya daha motive çıktık"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup etti ve kayıp yaşamadan milli araya girdi. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli formayla Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana gol atacaksın, benim için atar mısın dedi. İnşallah senin için atacağım demiştim. Golüm ona armağan olsun. Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız, ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz. İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz."

GALATASARAY'IN KOCAELİSPOR'A YENİLMESİ HAKKINDA

"Avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Daha motive çıktık sahaya. Sonuç olarak kazandık."