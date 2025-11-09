Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan dikkat çeken Fred sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler milli araya rakibini yenip 3 puanı hanesine yazdırarak girmek istiyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü saygıyla anıyorum.

Bugün planımız dominant oynamak. Ofansif oynamak istiyoruz. Kayserispor, yeni teknik direktörüyle 3 maç oynadı. Oyun stilleri değişti, daha farklı oynuyorlar. Çok fazla orta ve uzaktan şut deniyorlar. Biz de kendi oyunumuza odaklanacağız.

Ben geldiğimde Fred, çok fazla üst üste maç oynamıştı. İyi istikrar yakalamıştık İsmail ve Alvarez ile. Bazen bir karar verirken bir oyuncuya karşı değilsinizdir, başka bir oyuncuyu seçiyorsunuzdur. Ancak, her oyuna girdiğinde katkı verdi. Kaliteli bir oyuncu Fred. Şimdi onun sırası.