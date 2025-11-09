CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan dikkat çeken Fred sözleri!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan dikkat çeken Fred sözleri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 19:42 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 19:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan dikkat çeken Fred sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler milli araya rakibini yenip 3 puanı hanesine yazdırarak girmek istiyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü saygıyla anıyorum.

Bugün planımız dominant oynamak. Ofansif oynamak istiyoruz. Kayserispor, yeni teknik direktörüyle 3 maç oynadı. Oyun stilleri değişti, daha farklı oynuyorlar. Çok fazla orta ve uzaktan şut deniyorlar. Biz de kendi oyunumuza odaklanacağız.

Ben geldiğimde Fred, çok fazla üst üste maç oynamıştı. İyi istikrar yakalamıştık İsmail ve Alvarez ile. Bazen bir karar verirken bir oyuncuya karşı değilsinizdir, başka bir oyuncuyu seçiyorsunuzdur. Ancak, her oyuna girdiğinde katkı verdi. Kaliteli bir oyuncu Fred. Şimdi onun sırası.

REKLAM - D&R
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci gerçeği! Montella'nın neden çağırdığı ortaya çıktı...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
G.Saray'ın golü VAR'a takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! 19:00
Millilerden 3. maçında 3. galibiyet! Millilerden 3. maçında 3. galibiyet! 18:54
Kocaeli'den Osimhen için kırmızı kart beklentisi! İşte o pozisyon Kocaeli'den Osimhen için kırmızı kart beklentisi! İşte o pozisyon 18:53
G.Saray'da şok sakatlık! G.Saray'da şok sakatlık! 18:45
Pendik evinde Ümraniye'yi rahat yendi! Pendik evinde Ümraniye'yi rahat yendi! 18:32
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:29
Daha Eski
G.Saray taraftarı Atatürk’ü unutmadı G.Saray taraftarı Atatürk’ü unutmadı 17:05
Sassuolo’dan Bergamo’da şov! Sassuolo’dan Bergamo’da şov! 16:47
Buruk: Icardi ve Osimhen... Buruk: Icardi ve Osimhen... 16:34
Karagümrük evinde nefes aldı! Karagümrük evinde nefes aldı! 16:27
Keçiörengücü’nden Adana’da tarihi fark! Keçiörengücü’nden Adana’da tarihi fark! 15:41
Erzurum ile Erok puanları paylaştı! Erzurum ile Erok puanları paylaştı! 15:35