FENERBAHÇE HABERLERİ - Marco Asensio: Takım olarak iyi oynadık

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Marco Asensio, derbi galibiyetini ve attığı golü değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLERİ

"Yanlış hatırlamıyorsam Nene pas verdi. Top bana gelirken yönümü kaleye çevirdim, ona göre topu kontrol ettim. Kaleciyi gördüm ve ters tarafına vurdum ve gol oldu. Çok mutluyum. Önemli bir maçtı. Takım olarak iyi oynadık. Derbide gol atmak beni çok mutlu etti. Attığım gol dışında en önemlisi 3 puan almış olmamızdı." dedi.