En değerlisi Duran

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, bugünkü derbide görev alması durumunda 35 milyon euro’luk değeri ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Duran’ın oynamaması durumunda ise Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, 28 milyon euro ile bu alanda zirvede yer alacak.
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, bugünkü derbide görev alması durumunda 35 milyon euro'luk değeri ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Duran'ın oynamaması durumunda ise Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 28 milyon euro ile bu alanda zirvede yer alacak.