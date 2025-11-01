Fenerbahçe'den taraftarlarına bilgilendirme mesajı! Beşiktaş maçı öncesi...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini tribünden izleyecek olan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanacak ve otobüsler saat 16.00'da hareket edecek.

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 14:56
Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına gidecek taraftarlara bilgilendirme mesajı paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 11. haftasında, 2 Kasım 2025 Pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için deplasman tribününden bilet sahibi olan taraftarlarımızın Beşiktaş Park'a ulaşımı, güvenlik tedbirleri kapsamında toplu olarak kulübümüz tarafından organize edilen otobüslerle sağlanacaktır. Bu bağlamda bilet sahibi taraftarlarımızın maç günü en geç saat 15.00'te toplanma noktası olarak belirlenen, Recep Peker Caddesi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde olmaları gerekmektedir.

Taraftarlarımızı götürecek otobüsler saat 16.00'da hareket edecektir. Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Stadyuma gidiş - geliş esnasında taraftarlarımızın sebebiyet verebileceği herhangi bir olumsuz durumda 6222 sayılı kanun kapsamında emniyet güçleri tarafından işlem yapılabileceğini hatırlatmak isteriz. Başka bir taraftara ait kare kodun kullanılması veya aynı biletle birden fazla giriş yapılmaya çalışılması gibi durumlarda, bu eylemler tamamen kulübümüz dışında gerçekleşen ihlaller kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu tespitlerin yapılması halinde sorumluluk ilgili kişilerde olacaktır. Bu tür usulsüz giriş teşebbüsleri emniyet birimlerince 6222 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapılmasına neden olabilecektir.

Passo taraftar kartının kişiye henüz ulaşmaması ya da Passo mobil uygulamasına erişim sorunu vb. sebeplerden dolayı müsabakaya tek geçişlik passcard ile giriş yapacak taraftarlarımız, tek geçişlik kartlarını sadece stadyumumuzda bulunan Passo gişelerinden temin edebileceklerdir. Bu kartları sadece bilet sahibi taraftarın kendisi, Passo kart başvurusu sırasında kullandığı kimlik ya da pasaportun ibrazı ile gişelerden alabilecektir. 2 Kasım 2025 Pazar günü, Maraton Tribünü Passo gişesi kapalı olacak olup, Recep Peker Caddesi ve Şefik Bey Sokak'ta bulunan Passo gişeleri hizmet verecektir."

