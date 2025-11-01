CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu…

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü dev derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe'de tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, kritik maçta Kerem Aktürkoğlu'na özel görev verecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu…

Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisindeki hücum hattını büyük oranda belirledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu…

İtalyan teknik adamın yarın ileri uçta görevlendireceği isim Faslı yıldız Youssef En-Nesyri...

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu…

Takımın en fazla skor katkısı yapan ikinci oyuncusu konumunda bulunan Anderson Talisca ise sonradan oyuna girecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu…

Kanatlarda Nene ile Kerem Aktürkoğlu, forvet arkasında da Marco Asensio görev yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu…

BASMADIK YER BIRAKMAYACAK

Ancak İtalyan teknik adamın, Dolmabahçe'deki gizli kozu ise Kerem Aktürkoğlu olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu…

Dün öğrencisiyle bir toplantı yapan Tedesco, isteklerini tek tek anlattı. Kerem, dev derbide Asensio ile zaman zaman yer değiştirecek ve top rakipteyken ön alan baskısının en önemli ismi olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu…

İleri uçta oyuncusundan basmadık yer bırakmamasını isteyen Tedesco, aynı zamanda geçiş oyununda da Kerem'e güveniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu…

Kerem'den geçişlerde savunma arkasına sarkmasını isteyen İtalyan teknik adam, bu şekilde pozisyonlara girip ve goller bulmayı hedefliyor.

DİĞER
