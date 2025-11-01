FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan Beşiktaş derbisine özel plan! Kerem Aktürkoğlu…

Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisindeki hücum hattını büyük oranda belirledi. İtalyan teknik adamın yarın ileri uçta görevlendireceği isim Faslı yıldız Youssef En-Nesyri… Takımın en fazla skor katkısı yapan ikinci oyuncusu konumunda bulunan Anderson Talisca ise sonradan oyuna girecek. Kanatlarda Nene ile Kerem Aktürkoğlu, forvet arkasında da Marco Asensio görev yapacak. BASMADIK YER BIRAKMAYACAK Ancak İtalyan teknik adamın, Dolmabahçe'deki gizli kozu ise Kerem Aktürkoğlu olacak. Dün öğrencisiyle bir toplantı yapan Tedesco, isteklerini tek tek anlattı. Kerem, dev derbide Asensio ile zaman zaman yer değiştirecek ve top rakipteyken ön alan baskısının en önemli ismi olacak. İleri uçta oyuncusundan basmadık yer bırakmamasını isteyen Tedesco, aynı zamanda geçiş oyununda da Kerem'e güveniyor. Kerem'den geçişlerde savunma arkasına sarkmasını isteyen İtalyan teknik adam, bu şekilde pozisyonlara girip ve goller bulmayı hedefliyor.