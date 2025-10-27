CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran'dan bahis skandalı için açıklama: Bunu başından beri biliyor ve söylüyorduk!

Sadettin Saran'dan bahis skandalı için açıklama: Bunu başından beri biliyor ve söylüyorduk!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Saran, ortaya çıkan bahis skandalıyla ilgili de konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 23:12
Sadettin Saran'dan bahis skandalı için açıklama: Bunu başından beri biliyor ve söylüyorduk!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ortaya çıkan hakemlerin bahis oynaması skandalıyla ilgili de konuşan Saran "Biz bunları biliyorduk başından beri söylüyorduk" derken şunları kaydetti:

"Biz önümüze bakıyoruz. Biz bunları biliyorduk başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Bu yönetimin ilgileneceği bir şey, futbolcuların ilgileneceği bir şey değil. Bunu ortaya çıkardılar. Çıkaranları tebrik ediyorum. Şeffaflık lazım. Türk futbolunda yepyeni bir sayfa açılacak, ben buna inanıyorum. Ben bu gelişmelerden umutluyum. Biraz daha olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum. Bunu iyi kullanıp içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu daha iyi bir yere gidecek."

