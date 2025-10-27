Sadettin Saran'dan bahis skandalı için açıklama: Bunu başından beri biliyor ve söylüyorduk!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ortaya çıkan hakemlerin bahis oynaması skandalıyla ilgili de konuşan Saran "Biz bunları biliyorduk başından beri söylüyorduk" derken şunları kaydetti:

"Biz önümüze bakıyoruz. Biz bunları biliyorduk başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Bu yönetimin ilgileneceği bir şey, futbolcuların ilgileneceği bir şey değil. Bunu ortaya çıkardılar. Çıkaranları tebrik ediyorum. Şeffaflık lazım. Türk futbolunda yepyeni bir sayfa açılacak, ben buna inanıyorum. Ben bu gelişmelerden umutluyum. Biraz daha olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum. Bunu iyi kullanıp içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu daha iyi bir yere gidecek."