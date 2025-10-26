CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Stuttgart galibiyeti sonrası flaş gerçek!

Fenerbahçe'de Stuttgart galibiyeti sonrası flaş gerçek!

Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya bu galibiyetin ardından 2012'den beri dikkat çeken bir ilke de imza atmayı başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 09:10
Fenerbahçe'de Stuttgart galibiyeti sonrası flaş gerçek!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırladı. Kanarya bu kritik maçtan 1-0'lık skorla galip ayrıldı

Fenerbahçe'de Stuttgart galibiyeti sonrası flaş gerçek!

Sarı-lacivertlilerin tek golünü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'de alınan galibiyetin ardından dikkat çeken o gerçek, gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'de Stuttgart galibiyeti sonrası flaş gerçek!

Bugüne kadar Alman takımlarıyla 13 kez rakip olan Sarı Kanarya, kötü sonuçlar aldı. Sarı lacivertliler, ilk galibiyetini 4 Ekim 2012 tarihinde Mönchengladbach'a karşı deplasmanda 4-2'lik skorla almıştı. Bu ikinci galibiyet oldu.

