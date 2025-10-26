CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine el konuldu!

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 13:41 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 14:00
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu. Etiler Mahallesi'nde 23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı araç durduruldu.

Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

