Tedesco hep kazanıyor

Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçında yarın Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun başarılı karnesi göze çarpıyor. İtalyan teknik adam, antrenörlük kariyerine başladığı Stuttgart'a karşı hep olumlu sonuçlar almasıyla dikkat çekti. Tedesco, RB Leipzig, Schalke 04 ve Aue takımlarını çalıştırdığı dönemlerde Stuttgart'a karşı 6 resmi maça çıktı. Stuttgart'a karşı Bundesliga ve Bundesliga 2 maçları oynayan Tedesco, 6 karşılaşmada tam 4 galibiyet aldı. Bundesliga seviyesinde hem Schalke 04 hem de RB Leipzig'in başındayken hiç kaybetmeyen 40 yaşındaki hoca, sadece Bundesliga 2'de Aue'de görevdeyken yenilgi yaşadı. Stuttgart'a karşı 1 beraberlik, 1 de yenilgi gösteren Tedesco, bu kez temsilcimiz Fenerbahçe'nin başında galibiyet arayacak.

STUTTGART'TA GÖREV YAPTI

Domenico Tedesco, antrenörlük kariyerinin ilk yarında Stuttgart'ta çalıştı. 2008 yılında Alman kulübünün altyapısında göreve başlayan Tedesco, 2015'e kadar çeşitli kademelerde yer aldı. Özellikle Stuttgart'ın U17 takımında başarılı sonuçlara imza atan İtalyan çalıştırıcı, her fırsatta Bundesliga ekibine çok saygı duyduğunu dile getiriyor.

ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Avrupa Ligi'nde yarın akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Stuttgart'ta gözler Domenico Tedesco'ya çevrildi. Alman basını, Stuttgart'ın çok iyi tanıdığı bir teknik direktör olan Tedesco'ya rakip olacaklarını vurguladı. Stuttgart'a yakın basın organları da İtalyan hocanın geçmişteki dönemlerini anımsattı.