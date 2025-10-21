Talısca atıyor Fener kazanıyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bu sezon Talisca'nın skor katkısı verdiği 5 maçı da kazanan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın suskun kaldığı ya da forma giymediği 10 mücadeleden sadece 2 galibiyet çıkarabildi

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışına tutunan F.Bahçe, ilk yarıda taraftarını mutlu ederken ikinci devrede beklentilerin bir hayli uzağında kalmıştı. Sarı-lacivertliler zor da olsa 2-1'lik skorla galibiyete uzanırken, En Nesyri'nin yerine ileri uçta forma giyen Anderson Talisca yine fileleri havalandırdı. Brezilyalı yıldız performansı ile zaman zaman eleştirilse de gol attığı ya da asist yaptığı maçlarda takımına galibiyeti getiriyor. Bu sezon resmi maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydeden Sambacı, 5 farklı maçta tabela katkısı sağladı.

5 BERABERLİK-3 YENİLGİ

Bu 5 mücadelenin hepsinden sarı-lacivertliler 3 puanla ayrılırken, Talisca'nın forma giymediği ya da suskun kaldığı maçlar ise tam bir kabusa döndü. Bu sezon 15 resmi maça çıkan Sarı Kanarya, kalan 10 karşılaşmada ise sadece sahadan iki galibiyetle ayrılabildi. G.Birliği ve Trabzonspor maçlarından 3 puanla ayrılan F.Bahçe, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Performansı ile zaman zaman soru işareti yaratsa da skor katkısı sağladığı maçlarda takımına önemli bir katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu, En Nesyri'nin önüne geçmeyi başardı.

SÜPER LİG'DEKİ 2 MAÇTA YAKTI

Taliscaattığı gollerle takımına önemli bir katkı sağlasa da kaçırdığı penaltılar da çok can yaktı. F.Bahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ve Alanyaspor ile oynadığı maçlarda beyaz noktaya gelen Sambacı, ikisinde de kalecileri geçememişti. Fenerbahçe bu iki mücadelede de puan kaybı yaşamıştı.

KEREM'DEN DESTEK GELDİ

Fatih Karagümrük maçında kazanılan penaltı atışında topun başına geçmek isteyen Talisca'ya takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan destek geldi. Daha önce kaçırdığı iki penaltı nedeniyle tribünlerdeki bazı taraftarlardan ıslıklı protesto gelirken, Kerem Aktürkoğlu tribünlere doğru hareketlenerek Anderson Talisca'ya destek istedi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
