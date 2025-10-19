HaberlerFenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesine geri mi dönüyor? Transferde flaş iddia!
Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesine geri mi dönüyor? Transferde flaş iddia!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız ismin son olarak ülkesine geri dönebileceği iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Anderson Talisca'yı kadrosuna katmıştı. Yıldız isim sarı-lacivertli formayla toplam 35 maça çıkıp, 18 gol katkısında bulunmasına rağmen kaçırdığı penaltılar ve fiziksel yetersizliğinden dolayı taraftarların eleştirilerinin odağı olmuştu.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca için, birçok kulübün ilgisi olduğu söyleniyordu. Son olarak Brezilya devi Flamengo, oyuncuyu listesine ekledi.
Brezilya basınından Bolavip'in haberine göre Flamengo, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Flamengo, Anderson Talisca için oyuncuyla resmi bir temas kurdu ancak henüz teklif aşamasına geçmedi. Kulüp yönetimi, transferin sadece uygun şartlar oluştuğunda ve oyuncunun maliyeti bütçeye uyduğunda gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.
Haberde, Talisca transferinin bazı oyuncu satışlarına bağlı olduğu vurgulandı. Buna göre Flamengo, ancak Everton Cebolinha, Michael veya Juninho'dan birini elden çıkarabilirse Talisca için adım atacak.
Kulüp kaynakları, Talisca transferini "fırsat transferi" olarak değerlendiriyor. Brezilyalı yıldızın olası bonservis bedelinin 4 ila 6 milyon euro arasında olacağı ifade ediliyor. Oyuncunun da kariyerinde yeni bir dönem başlatmak ve Brezilya'ya geri dönmek istediği öne sürülüyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.