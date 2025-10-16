CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den ara transferde bomba hamle! Yönetim kesenin ağzını açacak

Fenerbahçe'den ara transferde bomba hamle! Yönetim kesenin ağzını açacak

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'de oynayan o yıldız için hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den ara transferde bomba hamle! Yönetim kesenin ağzını açacak

Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Fatih Karagümrük ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde 8. haftada Samsunspor ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'den ara transferde bomba hamle! Yönetim kesenin ağzını açacak

Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları ise şimdiden başladı. Jhon Duran'ın sakatlık süreci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması sonrası santrfor olarak şu an sadece En-Nesyri'den faydalanabilen sarı-lacivertliler, hücuma muhakkak bir katkı yapmak istiyor.

Fenerbahçe'den ara transferde bomba hamle! Yönetim kesenin ağzını açacak

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine yaz transfer döneminde de gelen o isim için ara transferde de hamle yapacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ara transferde bomba hamle! Yönetim kesenin ağzını açacak

F.BAHÇE'DEN SÖRLOTH HAMLESİ!

"Eğer 1.5 sene içerisinde şampiyon olamazsak giderim" diyen Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, transfer piyasasını sarsacak bir bombanın peşinde: Alexander Sörloth. Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Norveçli forvet için sarı lacivertli yönetim kesenin ağzını açacak.

Fenerbahçe'den ara transferde bomba hamle! Yönetim kesenin ağzını açacak

Trabzonspor'la 2019-20'de 24 golle krallık yaşayan 29 yaşındaki gol makinesinin sözleşmesi 2028'de bitecek. Başkan Saran, İspanya devine veda etmeye hazırlanan 1.95 boyundaki yıldızı devre arasında getirerek hücum hattındaki sorunu çözmek istiyor.

