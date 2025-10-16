Fenerbahçe'den ara transferde bomba hamle! Yönetim kesenin ağzını açacak

Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları ise şimdiden başladı. Jhon Duran'ın sakatlık süreci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması sonrası santrfor olarak şu an sadece En-Nesyri'den faydalanabilen sarı-lacivertliler, hücuma muhakkak bir katkı yapmak istiyor.