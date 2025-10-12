Sebastian'a teklif bekleniyor

Fenerbahçe'de formsuz Sebastian Szymanski için ayrılık vakti yaklaşıyor. TVP Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler kontratı Haziran 2027'de bitecek 26 yaşındaki Polonyalının satışından para kazanabilmek için son 1.5 yıla girdi. Kanarya'nın en azından Szymanski için ödediği bonservisi geri almak istediği ve bu nedenle 10 milyon euro üzerindeki teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
