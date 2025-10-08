CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü

Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenico Tedesco da kötü gidişatı durduramadı. Son olarak deplasmanda Samsunspor ile berabere kalarak lider Galatasaray ile puan farkını indirme şansını kaçıran sarı-lacivertlilerde yönetim, İtalyan çalıştırıcının geleceği konusunda büyük bir fikir ayrılığı yaşıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 10:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiyle ilgili yönetim içinde ciddi fikir ayrılıkları yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü

Özellikle Samsunspor maçının ardından alınan sonuç ve takımın ortaya koyduğu performans, yönetim kurulunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yönetim kurulunun büyük bir bölümü Tedesco ile yolların bir an önce ayrılması gerektiği görüşünde birleşti. Bu isimlerin Başkan Sadettin Saran'a konuştuğu gelen bilgiler arasında.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü

SARAN TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Yapılan zirvede "Hemen yolları ayırmalıyız. Bunun için en doğru zaman milli ara. Bu arayı iyi değerlendirmeliyiz, takımın geleceği açısından boşuna zaman kaybetmeyelim" şeklinde rapor sunulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü

Takvim'in haberine göre, Başkan Saran'ın bu konuda daha temkinli olduğu ve İtalyan teknik adama bir süre daha şans tanımak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü

Saran'ın ayrıca sportif direktör Devin Özek ile birlikte planlanan projeye sadık kalma yönünde bir eğilim gösterdiği ifade ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü

Bu gelişmeler, yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından camiada ilk ciddi fikir ayrılığı olarak yorumlanıyor.

Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü

LİGDE 6 PUAN VERDİ

Tedesco Fenerbahçe'nin başında 5 Süper Lig karşılaşmasına çıktı. İtalyan çalıştırıcı bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fener bu süreçte 6 puan bıraktı.

F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi
G.Saray'ın yeni yıldızı Mertens'ten!
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
Son dakika! İstanbul'da ünlülere "uyuşturucu" baskını! Aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici ve Demet Evgar da bulunuyor
Kerem ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları
F.Bahçe'de gündem R. Madrid'in yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United-Valerenga maçı ne zaman? Manchester United-Valerenga maçı ne zaman? 10:20
G.Saray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! G.Saray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 10:13
G.Saray'da Osimhen endişesi! G.Saray'da Osimhen endişesi! 10:08
St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman? St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman? 10:02
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ederson ve Duran... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ederson ve Duran... 09:51
Anadolu Efes Sırbistan deplasmanına gidiyor Anadolu Efes Sırbistan deplasmanına gidiyor 09:37
Daha Eski
Real Madrid-Roma maçı ne zaman? Real Madrid-Roma maçı ne zaman? 09:35
Twente-Chelsea maçı ne zaman? Twente-Chelsea maçı ne zaman? 09:16
F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi 09:00
Bugünkü maçlar 8 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 8 Ekim Çarşamba 2025 08:11
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:18
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 00:18