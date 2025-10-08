Fenerbahçe'de Tedesco krizi! Yönetim ikiye bölündü
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenico Tedesco da kötü gidişatı durduramadı. Son olarak deplasmanda Samsunspor ile berabere kalarak lider Galatasaray ile puan farkını indirme şansını kaçıran sarı-lacivertlilerde yönetim, İtalyan çalıştırıcının geleceği konusunda büyük bir fikir ayrılığı yaşıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiyle ilgili yönetim içinde ciddi fikir ayrılıkları yaşanıyor.
Özellikle Samsunspor maçının ardından alınan sonuç ve takımın ortaya koyduğu performans, yönetim kurulunda tartışmaları beraberinde getirdi.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yönetim kurulunun büyük bir bölümü Tedesco ile yolların bir an önce ayrılması gerektiği görüşünde birleşti. Bu isimlerin Başkan Sadettin Saran'a konuştuğu gelen bilgiler arasında.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yapılan zirvede "Hemen yolları ayırmalıyız. Bunun için en doğru zaman milli ara. Bu arayı iyi değerlendirmeliyiz, takımın geleceği açısından boşuna zaman kaybetmeyelim" şeklinde rapor sunulduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Başkan Saran'ın bu konuda daha temkinli olduğu ve İtalyan teknik adama bir süre daha şans tanımak istediği belirtiliyor.
Saran'ın ayrıca sportif direktör Devin Özek ile birlikte planlanan projeye sadık kalma yönünde bir eğilim gösterdiği ifade ediliyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.