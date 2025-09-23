CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...

Fenerbahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...

Fenerbahçe'de Göztepe ve Alanyaspor maçlarında penaltı kaçıran ve Kasımpaşa karşısında sıfır çeken Anderson Talisca ile ilgili karar çıktı. Sarı lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızı devre arasında göndermeyi planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 11:38
Fenerbahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında gelen ve bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi olan Talisca ile yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...

Göztepe ve Corendon Alanya maçında penaltı kaçıran Brezilyalı yıldız, forvette başladığı Kasımpaşa karşılaşmasında ise sıfır çekti.

Fenerbahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...

59 dakika boyunca varlık gösteremeyen Talisca; şut, kilit pas ve ikili mücadelede etkisiz kaldı.

Fenerbahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...

15 kez topla buluşan oyuncu, bunların 5'ini kaptırdı ve hiç faul alamadı.

Fenerbahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...

Sabah'ta yer alan habere göre Talisca, devre arasında teklif gelirse gönderilecek. Sambacı'ya sezon sonuna kadar kalması durumunda yeni sözleşme verilmeyecek.

