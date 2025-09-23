Fenerbahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında gelen ve bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi olan Talisca ile yollar ayrılacak. Göztepe ve Corendon Alanya maçında penaltı kaçıran Brezilyalı yıldız, forvette başladığı Kasımpaşa karşılaşmasında ise sıfır çekti. 59 dakika boyunca varlık gösteremeyen Talisca; şut, kilit pas ve ikili mücadelede etkisiz kaldı. 15 kez topla buluşan oyuncu, bunların 5'ini kaptırdı ve hiç faul alamadı. Sabah'ta yer alan habere göre Talisca, devre arasında teklif gelirse gönderilecek. Sambacı'ya sezon sonuna kadar kalması durumunda yeni sözleşme verilmeyecek.