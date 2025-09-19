CANLI SKOR ANA SAYFA
Jose Mourinho Benfica'da ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin ardından Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 11:26
Portekiz ekibi Benfica ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Jose Mourinho takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Mourinho basın toplantısında ise flaş açıklamalarda bulunmuştu.

JOSE NE DEDİ?

"GERÇEK BENFICA, FENERBAHÇE KARŞISINDAKİ TAKIMDIR!"

"Benfica'nın DNA'sı kazanmaktır. Belki her zaman kazanamayacağız ama iki gün önceki gibi de kaybedemeyiz; o Benfica değildir. Benfica, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı bir kişi eksik kalmasına rağmen olumlu bir sonuç almayı başaran takımdır. İşte kendimi gördüğüm Benfica budur."

"FENERBAHÇE'YE GİTMEKLE HATA YAPTIM, BENFICA'YLA KENDİ SEVİYEME DÖNDÜM"

"Benfica'nın gerçekten şampiyonluğu kazanmak için tüm imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. İki puan kaybetti, kesinlikle daha fazlasını kaybedeceğiz, umarım çok fazla olmaz, ama sıfırdan başlıyoruz. Benfica'da şampiyon olmak için potansiyel var. Söz değil, ama yapabileceğimize ve yapmamız gerektiğine dair inancım var. Benim için önemli olan, dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmak. Kariyerim zengin geçti, farklı ülkelerde takımlar çalıştırdım, yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim, ama neyi iyi neyi kötü yaptığımızın bilincindeyim. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme geri dönmek demek."

