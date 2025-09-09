G.Saray ile aşık atmak zorundayız

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Türkiye'de transfer ekonomisinin çok büyüdüğünü söyledi. Bunda G.Saray ve F.Bahçe'nin çok büyük payı olduğunu belirten Akın, "G.Saray bizim ebedi dostumuz ezeli rakibimiz. 75 milyon euro bonservis ve 25 milyon maaş ödemesi çok sansasyon oldu. Bunlar artık çıtayı yükseltti. Biz isteseniz de istemeseniz de rekabet ettiğimiz kulüple aşık atmak zorundayız. Bu bütçelerden geriye dönüş olmaz. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak. Bugün ya da en geç yarın açıklanır. Bankalar Birliği'nden 2 ay içerisinde çıkacağız. Yayın gelirlerimiz küçüldü. Bu Türk sporunun kronik hastalığından dolayı düştü. Bugün 12-13 milyon euro yayın geliri alıyoruz. Bu para Anadolu kulüplerinde çok daha az" diye konuştu.