İsmail Kartal ile ilk görüşme

Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından yerli ve yabancı tüm teknik direktörlerin isimlerini masaya yatıran sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal gündeme geldi. Daha önce 3 kez sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli antrenör, Asbaşkan Hamdi Akın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hamdi Akın'ın Anadoluhisarı'ndaki evinde gerçekleşen görüşmede durum değerlendirmesi yapıldı. Asbaşkan Hamdi Akın'ın Başkan Ali Koç ve İsmail Kartal'la yeniden görüşeceği belirtildi. Kısa sürede kararın çıkması bekleniyor.