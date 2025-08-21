Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için kadrosundaki o futbolcuyu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 16:12Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 16:14
Calcio Mercato'nun haberine göre; Milano ekibinin, Fiorentina ve Manchester United'da gösterdiği performans nedeniyle Amrabat ile ilgilendiğini bilen sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuyu Hakan Çalhanoğlu takasında kullanmayı hedefliyor.
Ancak bu teklifin birebir takas olması pek olası değil. Inter'in sahibi Oaktree, 29 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nu ancak ciddi bir bonservis bedeli karşılığında takımdan gönderecek.
Bu bedelin de yaklaşık 20 milyon Euro olduğu ifade edildi. Inter ile sözleşmesi iki yıl daha süren milli futbolcu, Milano ekibinden yıllık 6.5 milyon Euro kazanıyor.
