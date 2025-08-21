CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...

Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için kadrosundaki o futbolcuyu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 16:12 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 16:14
Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...

Orta saha transferi için Edson Alvarez'i İstanbul'a getirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündem bitmiş değil.

Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...

Sezon başı itibarıyla gösterdiği etkileyici performansa rağmen ilk 11'de düşünülmeyen Sofyan Amrabat'ın yerine yıldız bir orta saha transferi hedefleniyor.

Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...

Hakan Çalhanoğlu transferindeki görüşmelerin bitme noktasına gelmesi ardından Fenerbahçe, milli futbolcu için Inter'e yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...

Calcio Mercato'nun haberine göre; Milano ekibinin, Fiorentina ve Manchester United'da gösterdiği performans nedeniyle Amrabat ile ilgilendiğini bilen sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuyu Hakan Çalhanoğlu takasında kullanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...

Ancak bu teklifin birebir takas olması pek olası değil. Inter'in sahibi Oaktree, 29 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nu ancak ciddi bir bonservis bedeli karşılığında takımdan gönderecek.

Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...

Bu bedelin de yaklaşık 20 milyon Euro olduğu ifade edildi. Inter ile sözleşmesi iki yıl daha süren milli futbolcu, Milano ekibinden yıllık 6.5 milyon Euro kazanıyor.

Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'den dev takas girişimi! Hakan Çalhanoğlu'nun yerine...

İŞTE O HABER

