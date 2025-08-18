TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Palacios için kıran kırana pazarlık!

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR Yeni sezonda hem Avrupa'da başarı hem de ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Bayer Leverkusen'in Arjantinli yıldızı Exequiel Palacios için devreye girdi.
26 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler 20 milyon euro önerdi. Ancak Bundesliga ekibi bu teklifi kabul etmedi ve 25 milyon euro talep etti. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.
DEVİN ÖZEK DETAYI Transfer görüşmelerini Fenerbahçe adına, 2022-2025 yılları arasında Bayer Leverkusen'de görev yapan ve şu anda sarı-lacivertlilerin futbol direktörü olan Devin Özek yürütüyor. Yönetim ve taraftarlar, Özek'in eski kulübünü ikna etmesini bekliyor.
Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Palacios'un transferinin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 40 milyon euro olduğu kaydedildi.
TEN HAG KORKUYOR Alman medyasında çıkan haberlere göre Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Erik Ten Hag, Wirtz'in ardından şimdi de Palacios'u kaybetme riskiyle karşı karşıya. Haberde, "Ten Hag bir yıldızını daha kaybetmenin korkusunu yaşıyor" ifadeleri yer aldı.