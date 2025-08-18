TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Palacios için kıran kırana pazarlık!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni sezonda hem Avrupa'da başarı hem de ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Bayer Leverkusen'in Arjantinli yıldızı Exequiel Palacios için devreye girdi.