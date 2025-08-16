Fenerbahçe'den Zinchenko seferi! Transferi Mourinho bitirecek

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için Ada'ya çıkarma yapmış ve futbol direktörü Devin Özek de Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturmuştu.

Yaklaşık bir haftadır süren bu görüşmelerde sarı-lacivertliler, Arsenal'e 3 milyon euro kiralama bedeli sezon sonunda da 10 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. İki kulüp şartlarda ve ödeme planında anlaşma sağladı.