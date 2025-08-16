CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Zinchenko seferi! Transferi Mourinho bitirecek

Fenerbahçe'den Zinchenko seferi! Transferi Mourinho bitirecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bu transfer için Jose Mourinho'nun devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den Zinchenko seferi! Transferi Mourinho bitirecek

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için Ada'ya çıkarma yapmış ve futbol direktörü Devin Özek de Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturmuştu.

Fenerbahçe'den Zinchenko seferi! Transferi Mourinho bitirecek

Yaklaşık bir haftadır süren bu görüşmelerde sarı-lacivertliler, Arsenal'e 3 milyon euro kiralama bedeli sezon sonunda da 10 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. İki kulüp şartlarda ve ödeme planında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den Zinchenko seferi! Transferi Mourinho bitirecek

Gözler şimdi Zinchenko'nun vereceği karara çevrildi. Hem Arsenal hem de Fenerbahçe, Ukraynalı oyuncuyu ikna etmek için çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe'den Zinchenko seferi! Transferi Mourinho bitirecek

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da devreye girdi ve Zinchenko'yla bir görüşme gerçekleştirecek. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Zinchenko seferi! Transferi Mourinho bitirecek

23 MAÇA ÇIKTI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Ukraynalı, geçen sezon 23 maçta 1, gol atıp 1 de asist yaptı.

