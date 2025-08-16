CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Dorgeles Nene transferinde anlaşmaya yakın! İşte teklif edilen bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önceliğini kanat hattına verdi. Bu doğrultuda gündemine aldığı Dorgeles Nene için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:51
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hareketli günlerden geçiyor.

Sol kanada bir hamle yapmayı planlayan sarı-lacivertliler bu doğrultuda milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu listesine alırken, alternatif olarak da Dorgeles Nene ismini gündemine almıştı.

Kanarya'nın önemli mesafe kat ettiği Dorgeles Nene transferiyle ilgili İtalyan gazeteciden flaş bir iddia gündeme geldi.

İŞTE O HABER

Matteo Moretto'nun haberine göre, Fenerbahçe Malili futbolcu için kulübü Red Bull Salzburg'a 16+4 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptı.

Haberde iki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, anlaşmaya da yakın oldukları belirtildi.

22 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Avusturya ekibi ile 49 maçta sahaya çıkarken 15 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı. Kulübü ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Nene'nin Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.

