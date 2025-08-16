HaberlerFenerbahçe Fenerbahçe Dorgeles Nene transferinde anlaşmaya yakın! İşte teklif edilen bonservis bedeli
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferinde anlaşmaya yakın! İşte teklif edilen bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önceliğini kanat hattına verdi. Bu doğrultuda gündemine aldığı Dorgeles Nene için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
MatteoMoretto'nun haberine göre, Fenerbahçe Malili futbolcu için kulübüRedBull Salzburg'a 16+4 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptı.
Haberde iki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, anlaşmaya da yakın oldukları belirtildi.
22 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Avusturya ekibi ile 49 maçta sahaya çıkarken 15 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı. Kulübü ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Nene'ninTransfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.