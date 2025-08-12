CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Archie Brown: Onurlu ve gururluyum

Fenerbahçe'de Archie Brown: Onurlu ve gururluyum

Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown, Feyenoord maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe'de Archie Brown: Onurlu ve gururluyum

Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown, Feyenoord galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz sol bek, sarı lacivertli taraftarlardan ve Kadıköy'deki atmosferden övgüyle bahsetti. İşte o sözler...

"ONURLU VE GURURLUYUM"

"Tanrı'ya şükürler olsun. Atmosfer harikaydı, tam olarak bunu istiyorduk. Bizi hayal kırıklığına uğratmadılar. Burada oynamak her rakip için zor. Bu destekle oynamak bizim için kolay ve harika! Fenerbahçe formasını giydiğim için onurlu ve gururluyum. Sadece bu değil, takım arkadaşlarımın performansından da onurlu ve gururluyum. Geri dönüş için de mutluyum. İlk golüm için de keyifliyim."

"BENCE ÇOK FİT DURUMDAYIZ"

"Fit olmak konusunda şunu söyleyebilirim, bence çok fit durumdayız. Zaten bunun için çalışıyoruz. Benim oynadığım bölge çok fazla şey isteyen ve talep eden bölge. Baskı yapmanız ve ileriye çıkmanız lazım. İyi bir mantalite önemli. Hocamızın bizden istediği şeyleri yapmakla mükellefiz. Biz de bunu yaptık.

