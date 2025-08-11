CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun o açıklaması... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 16:37 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 16:46
Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sol kanat transferi için bir süredir Kerem Aktürkoğlu ile temas halinde olan sarı-lacivertlilerde, milli yıldız hakkında teknik direktör Jose Mourinho'dan açıklama geldi.

Feyenoord maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın oyuncusu. Kendisine tabii ki aşinayım. Portekiz Ligi'ndeki futbolcuları daha yakından tanıyorum. Çalışmadığım dönemlerde de Portekiz Ligi'ni çok daha fazla izliyordum. Ancak tekrar ediyorum, o şu an Benfica'nın futbolcusu" ifadelerini kullandı.

DİĞER

