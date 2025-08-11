Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sol kanat transferi için bir süredir Kerem Aktürkoğlu ile temas halinde olan sarı-lacivertlilerde, milli yıldız hakkında teknik direktör Jose Mourinho'dan açıklama geldi.

Feyenoord maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın oyuncusu. Kendisine tabii ki aşinayım. Portekiz Ligi'ndeki futbolcuları daha yakından tanıyorum. Çalışmadığım dönemlerde de Portekiz Ligi'ni çok daha fazla izliyordum. Ancak tekrar ediyorum, o şu an Benfica'nın futbolcusu" ifadelerini kullandı.