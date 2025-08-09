TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz Sabitzer teklifi! Mourinho'nun kararı bekleniyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DEĞERLENDİRİLİYOR
Marcel Sabitzer için harekete geçilme konusunu teknik direktör Jose Mourinho ve futbol direktörü Devin Özek, birlikte değerlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyen Sabitzer, gol atamazken 1 asist kaydetti. 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Almanya'da Leipzig ve Bayern Münih formaları da giydi. 2023'te 19 milyon euroya gelen Sabitzer için sarı-siyahlıların, 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi.
AVUSTURYA'DA BAŞLADI
Futbol kariyerine Villach altyapısında başlayan Sabitzer, ardından GAK' buradan da Neustadt'a geçit. Ardından ise Admira Wacker'e geçti.
DİĞER