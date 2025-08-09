CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz Sabitzer teklifi! Mourinho'nun kararı bekleniyor

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz Sabitzer teklifi! Mourinho'nun kararı bekleniyor

Fenerbahçe'ye orta saha noktasında sürpriz bir öneri geldi. Menajerler tarafından sarı lacivertlilere Sabitzer teklif edildi. Oyuncu konusunda Mourinho'nun kararı bekleniyor. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye sürpriz Sabitzer teklifi! Mourinho'nun kararı bekleniyor

Kanat ve orta saha bölgeleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha transfer listesine dahil olan son isim Borussia Dortmund'un yıldızı Marcel Sabitzer oldu. Alman basının haberine göre; Jobe Bellingham, Daniel Svensson ve Yan Couta transferlerini gerçekleştiren Borussia Dortmund'un, kadrosuna yeni isimler dahil edebilmesi için oyuncu satışı yapması gerektiğini belirtti. Kadroda düşünülmeyen Avusturyalı oyuncu da menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe önerildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz Sabitzer teklifi! Mourinho'nun kararı bekleniyor

DEĞERLENDİRİLİYOR

Marcel Sabitzer için harekete geçilme konusunu teknik direktör Jose Mourinho ve futbol direktörü Devin Özek, birlikte değerlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyen Sabitzer, gol atamazken 1 asist kaydetti. 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Almanya'da Leipzig ve Bayern Münih formaları da giydi. 2023'te 19 milyon euroya gelen Sabitzer için sarı-siyahlıların, 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz Sabitzer teklifi! Mourinho'nun kararı bekleniyor

AVUSTURYA'DA BAŞLADI

Futbol kariyerine Villach altyapısında başlayan Sabitzer, ardından GAK' buradan da Neustadt'a geçit. Ardından ise Admira Wacker'e geçti.

