CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi' Yerli futbolcular WhatsApp grubuna aldı

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi' Yerli futbolcular WhatsApp grubuna aldı

Fenerbahçe'nin bir süredir renklerine katmak için uğraş verdiği Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 21:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi' Yerli futbolcular WhatsApp grubuna aldı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de forma giyen yerli futbolcuların Kerem'i kendi WhatsApp grubuna dahil ettikleri öğrenildi.

Sarı lacivertli ekipteki yerli oyuncuların oluşturduğu WhatsApp grubu, takım içindeki iletişimi güçlendirmek ve oyuncular arasında samimi bir ortam yaratmak amacıyla uzun süredir aktif. Grup, özellikle milli oyuncuların ve takımın deneyimli yerli isimlerinin bir araya geldiği bir platform olarak biliniyor.

Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
G.Saray'dan genç stopere kanca!
DİĞER
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı! "Burada sizinle olmak harika"
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyor
Salah'tan UEFA'ya flaş tepki!
Samsunspor evinde kazandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor-Kasımpaşa | CANLI Antalyaspor-Kasımpaşa | CANLI 21:19
Salah'tan UEFA'ya flaş tepki! Salah'tan UEFA'ya flaş tepki! 21:11
Ndidi'den transfer itirafı! Ndidi'den transfer itirafı! 18:24
Samsunspor evinde kazandı Samsunspor evinde kazandı 18:13
Xabi Alonso'dan Arda teklifine ret! Xabi Alonso'dan Arda teklifine ret! 16:36
Boluspor'dan forvet hamlesi! Boluspor'dan forvet hamlesi! 16:15
Daha Eski
St. Patrick's maçının biletleri satışa çıkıyor St. Patrick's maçının biletleri satışa çıkıyor 16:13
Richaun Holmes Panathinaikos'ta! Richaun Holmes Panathinaikos'ta! 16:11
Beşiktaş'ta Rav van den Berg sesleri! Beşiktaş'ta Rav van den Berg sesleri! 15:54
Kayserispor 8 transferin lisansını çıkardı Kayserispor 8 transferin lisansını çıkardı 15:40
Mbaye Diagne Amedspor'da! Mbaye Diagne Amedspor'da! 15:22
G.Saray'dan genç stopere kanca! G.Saray'dan genç stopere kanca! 14:54