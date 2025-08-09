Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi' Yerli futbolcular WhatsApp grubuna aldı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de forma giyen yerli futbolcuların Kerem'i kendi WhatsApp grubuna dahil ettikleri öğrenildi.

Sarı lacivertli ekipteki yerli oyuncuların oluşturduğu WhatsApp grubu, takım içindeki iletişimi güçlendirmek ve oyuncular arasında samimi bir ortam yaratmak amacıyla uzun süredir aktif. Grup, özellikle milli oyuncuların ve takımın deneyimli yerli isimlerinin bir araya geldiği bir platform olarak biliniyor.