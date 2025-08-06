CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Anderson Talisca'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye rövanş öncesi Brezilyalı yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 10:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

UEFA'ya verilen listede yer alan isimlerden İsmail Yüksek ve Anderson Talisca, bu önemli mücadelede kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

Takvim'de yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Feyenoord karşısında forma giymeyecek ancak rövanş mücadelesinde, Kadıköy'de takımının yanında olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan Anderson Talisca, sarı lacivertli forma ile 23 maçta 12 gol katkısı verdi.

Wilfred Ndidi Beşiktaş'ta!
G.Saray kaleci transferinde bombayı patlatıyor!
DİĞER
Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler
PKK'dan komisyona ilk sabotaj! Elebaşı Mustafa Karasu şart koşup pazarlığa yeltendi | YPG için ABD ve İsrail'e yalvardı
Davinson G.Saray ile 'devam' diyecek!
Svensson'a Süper Lig'den 2 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rijeka - Shelbourne maçı hangi kanalda? Rijeka - Shelbourne maçı hangi kanalda? 11:11
Davinson G.Saray ile 'devam' diyecek! Davinson G.Saray ile 'devam' diyecek! 11:10
Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı hangi kanalda? Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı hangi kanalda? 11:07
Beşiktaş'ta Pablo Rosario sesleri! Ndidi olmazsa... Beşiktaş'ta Pablo Rosario sesleri! Ndidi olmazsa... 11:04
Nice - Benfica maçı hangi kanalda? Nice - Benfica maçı hangi kanalda? 10:48
Lech Poznan - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Lech Poznan - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? 10:43
Daha Eski
Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçı hangi kanalda? Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçı hangi kanalda? 10:37
Salzburg - Club Brugge maçı hangi kanalda? Salzburg - Club Brugge maçı hangi kanalda? 10:19
F.Bahçe'ye Talisca müjdesi! F.Bahçe'ye Talisca müjdesi! 10:16
Kairat - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Kairat - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? 10:13
G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip... G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip... 09:50
Feyenoord - Fenerbahçe maçı detayları! Feyenoord - Fenerbahçe maçı detayları! 09:46