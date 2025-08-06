Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. UEFA'ya verilen listede yer alan isimlerden İsmail Yüksek ve Anderson Talisca, bu önemli mücadelede kamp kadrosunda yer almadı. Takvim'de yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Feyenoord karşısında forma giymeyecek ancak rövanş mücadelesinde, Kadıköy'de takımının yanında olacak. Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan Anderson Talisca, sarı lacivertli forma ile 23 maçta 12 gol katkısı verdi.