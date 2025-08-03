TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Gabriel sürprizi! 21'lik stoper

Son dakika haberi: Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, stoper bölgesi için bir bomba daha patlatmak üzere. Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Victor Gabriel'i transfer listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Takvim'de yer alan habere göre; Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun uzun boylu, fiziksel gücü yüksek ve hava hakimiyeti olan bir savunma oyuncusu arayışında olduğu bilinirken, Gabriel'in bu profile uygun bir isim olduğu vurgulanıyor.
Brezilya basını, Gabriel transferinin Fenerbahçe için geleceğe dönük önemli bir yatırım olacağını belirtti. Yıl sonunda kontratı bitecek Sambacı stoperin, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.