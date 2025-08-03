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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Gabriel sürprizi! 21'lik stoper

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Gabriel sürprizi! 21'lik stoper

Son dakika haberi: Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, stoper bölgesi için bir bomba daha patlatmak üzere. Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Victor Gabriel'i transfer listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'den Victor Gabriel sürprizi! 21'lik stoper

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Fenerbahçe'den Victor Gabriel sürprizi! 21'lik stoper

Sarı-Lacivertliler'in, Internacional forması giyen 21 yaşındaki stoper Victor Gabriel'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Victor Gabriel sürprizi! 21'lik stoper

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Gabriel, 1.85'lik boyu ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.

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Fenerbahçe'den Victor Gabriel sürprizi! 21'lik stoper

Takvim'de yer alan habere göre; Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun uzun boylu, fiziksel gücü yüksek ve hava hakimiyeti olan bir savunma oyuncusu arayışında olduğu bilinirken, Gabriel'in bu profile uygun bir isim olduğu vurgulanıyor.

Fenerbahçe'den Victor Gabriel sürprizi! 21'lik stoper

Brezilya basını, Gabriel transferinin Fenerbahçe için geleceğe dönük önemli bir yatırım olacağını belirtti. Yıl sonunda kontratı bitecek Sambacı stoperin, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.

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