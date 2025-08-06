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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Nelson Semedo: Oynamak için hazırım

Fenerbahçe'de Nelson Semedo: Oynamak için hazırım

Fenerbahçe'de Feyenoord maçı öncesi açıklamalarda bulunan Nelson Semedo, "Takıma geç katılsam da kendi hazırlıklarımı iyi yaptığımı düşünüyorum. Oynamak için hazırım." dedi. İşte o sözler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 21:46
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Fenerbahçe'de Nelson Semedo: Oynamak için hazırım

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord deplasmanında oynanacak olan maç öncesi yeni transfer Nelson Semedo, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"İYİ BİR İŞ ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

"Atmosferin çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Bu anlamda takım içindeki herkese teşekkür ederim. Adaptasyonum bu şekilde kolaylaştı. Bu hafta çok sıkı çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Hocamızın bizden istediklerini yerine getirmek istiyoruz. Göstereceğimiz performans önemli. İyi bir iş çıkarmak istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buraya geldik."

"OYNAMAK İÇİN HAZIRIM"

"Kendimi iyi bir şekilde hazırladığımı düşünüyorum. Takıma geç katılsam da kendi hazırlıklarımı iyi yaptığımı düşünüyorum. Oynamak için hazırım."

"ONUNLA ÇALIŞACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"Mourinho ile çalışmak benim için keyif ve mutluluk olacak. Kendisini çok iyi tanıyorum. Harika bir teknik direktör. Burada onunla çalışacağım için mutluyum. Hep birlikte iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bu beraberlikle birlikte büyük işler başarabiliriz."

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