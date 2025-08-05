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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu için transfer detayları gün yüzüne çıktı. Bu flaş transferde sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın kasasına da önemli miktarda bir para girecek. İşte tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yaklaşık 1.5 aydır görüşme halinde olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'da da olduğu gibi bu transferde de başrol futbol direktörü Devin Özek'indi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

Özek, önceki gün Portekiz'e gitti ve hem 26 yaşındaki oyuncuyla hem de Benfica ile anlaşmaya vardı. Ardından durumu Başkan Ali Koç'a bildirdi. Başkan Koç'un talimatıyla yönetici Hakan Safi, özel uçakla Portekiz'e gitti.

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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

Safi, burada Kerem'le ve Benfica yetkilileriyle görüştü. Her konuda mutabakat sağlandı. Kerem, özel işlerini hallettikten sonra özel uçakla İstanbul'a getirilecek.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

26 yaşındaki oyuncu için havalimanında görkemli bir karşılama töreni yapılacak. Milli yıldız, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4+1 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'den senelik 4.5 milyon euro net maaş alacak. Sözleşmede artı bonus maddeleri de olacak.

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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

25 MİLYON EURO ÖDENECEK

Geçen sezon Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euroya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun fesih bedeli 60 milyon euro olarak belirlenmişti. Ancak milli oyuncunun ayrılmak istemesi sonrasında taraflar 25 milyon euroya el sıkıştı.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

%10'U GALATASARAY'A

Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferinde kazanacağı 25 milyon euronun 13 milyon euroluk karının anlaşma gereği %10'unu Galatasaray'a verecek. Fenerbahçe'nin kasasından Galatasaray'a 1.3 milyon euro gitmiş olacak.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

MOURINHO ÇOK İSTEDİ

Allan Saint- Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasının ardından her iki kanatta da oynayabilen oyuncu isteyen Mourinho, Kerem'in ismi önüne geldikten sonra, düşünmeden 'hemen alın' dedi.

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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları belli oldu! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

AMATÖRDEN BAŞAKŞEHİR'E GELDİ

Gölcükspor altyapısında futbola başlayan Kerem Aktürkoğlu, 2013'te Kocaeli amatör liginde mücadele eden Hisareynspor'a geçti. Burada bir yıl kalan milli oyuncu, ardından Başakşehir'in altyapısına transfer olmuştu.

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