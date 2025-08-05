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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Milan Skriniar'dan transfer itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Milan Skriniar'dan transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Milan Skriniar, transfer sürecini anlattı. Slovak stoper, sarı lacivertlilere geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 14:12
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Milan Skriniar'dan transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, sarı-lacivertli taraftarlara her maç ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bu yaz transfer döneminde bonservisiyle sarı-lacivertli ekibe transfer olan Milan Skriniar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye döndüğü için mutlu olduğunu belirten Skriniar, "Biz, geçen sezonun sonundan beri kulüple iletişim halindeydik. Kolay bir süreç olmadı. Ben, Fenerbahçe ile anlaşmıştım. Bu anlaşmayı da temmuzun ilk haftası gerçekleştirmiştik ama kulüplerin de anlaşması gerekiyordu. Bu süreç içerisinde futbol direktörümüz, hocamız ve başkanımız Ali Koç, harika bir iş çıkardı. Beni çok fazla istediler, yeniden Fenerbahçe'ye katılmam noktasında çok fazla istek ve arzu sergilediler. Beni Fenerbahçe'ye getirmek için çok çabaladılar." dedi.

"FENERBAHÇE, HER ZAMAN ZİRVEDE OLMAYI HAK EDEN BİR TAKIM."

Takımın yeni transferleri hakkında görüşlerini de dile getiren 30 yaşındaki savunma oyuncusu, "Fenerbahçe'nin oynamış olduğu hazırlık maçlarını seyrettim. Bana göre takım harika işler çıkardı ve iyi bir oyun ortaya koydu. Yeni bir takımız diyemem ama takıma yeni katılan oyuncular oldu. Gelen oyuncular kaliteli ve tecrübeliler. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber çok daha iyi bir seviyeye geleceğimizi ve onların da Fenerbahçe'ye yardımcı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hak etmiş olduğu yer başarıdır. Birlikte çok sıkı bir şekilde çalışacağız ve taraftarlarımızla beraber başarılı bir süreç geçireceğiz." diye konuştu.

Feyenoord ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçını ve yeni sezonu değerlendiren Skriniar, "Her zaman olduğu gibi somut hedeflerimiz var. En uzağa ilerlemek istiyoruz. Avrupa'da da en iyi noktaya ulaşmak niyetindeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde Feyenoord ile zor bir maçımız olacak. Ben Feyenoord'u iyi tanıyorum. Yakın arkadaşlarımdan bir tanesi orada. Onları geçen sezon da takip etme fırsatım olmuştu. Feyenoord, iyi ve güçlü bir takım. Güzel bir maç olacağını ve turu geçeceğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızı da bu şekilde sürdürüyoruz. Fenerbahçe, her zaman zirvede olmayı hak eden bir takım. Süper Lig'de de zirvede olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'ye dönüşünün en önemli sebeplerinden bir tanesinin taraftarlar olduğu kaydeden Skriniar, "Onlara minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza her maç ihtiyacımız olacak. Geçen sezon da bizleri çok sıkı ve güçlü bir şekilde desteklediler. Bazen kolay olmayan süreçler yaşadık ama o anlarda bile desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Biz, beraber başarabiliriz. Beraber başarılı olmak istiyoruz. Taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Birlikte mücadele etmeye, birlikte savaşmaya devam." ifadelerini kullandı.

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