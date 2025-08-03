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Haberler Fenerbahçe Tek hedefi şampiyonluk

Tek hedefi şampiyonluk

Brezilya’dan Gremio’nun teknik direktörlüğe getirmek istediği Jose Mourinho, sadece Fenerbahçe’ye odaklandığını ve şampiyonluktan başka bir şey düşünmediğini iletti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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Tek hedefi şampiyonluk

Brezilya futbolunun önemli isimlerinden Jorge Biadek, ülkenin köklü kulüplerinden Gremio'nun başkan adayı Marques'in, teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu düşündüğünü söyledi. Biadek, Marques'in bu fikrini Portekizli çalıştırıcıya ilettiğini açıkladı. Biadek, Mourinho ile olan yazışmasını aktarıp, "Ona mesaj attım: 'Bak, Brezilya'da ne kadar büyük bir saygın var' dedim. Bu haberlerin çıkması, Gremio taraftarlarının onu takımın başında görmek istemesi Mourinho'yu çok mutlu etti. Gerçekten sevindi" dedi.

MOURİNHO ÇOK HIRSLI BİRİ

Biadek, şu an için somut bir görüşmenin olmadığını vurgularken, Mourinho'nun geleceğiyle ilgili olarak, "Şu anda hiçbir temas yok. Mourinho'nun Brezilya'da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da bulunmuyor. Fenerbahçe'ye tamamen odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve şu anki hedefi Türkiye'de şampiyonluk yaşamak. Ama bu, ileride böyle bir ihtimalin olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Radio Guaiba'da'nın haberine göre; Mourinho, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Portekizli teknik adamın gelecek planlarında sadece Fenerbahçe'nin olduğu belirtildi.

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