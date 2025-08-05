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Haberler Fenerbahçe Brandon imzaladı

Brandon imzaladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun sarılacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Brandon imzaladı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun sarılacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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