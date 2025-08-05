Brandon imzaladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun sarılacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
FenerbahçeBeko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun sarılacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.